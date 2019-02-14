Энергетика
Козак исключил снижение цен на бензин в РоссииРБК 08:25
Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить96
В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ 09:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика
Названо настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Расследовательская группа не уточняет, какую роль Сергеев играл отравлении.
Обновлено в 12:01
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Общество
Во «ВКонтакте» обнаружен массовый взлом
Во «ВКонтакте» неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публикуется одна и та же запись.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Два самолета столкнулись во Внуково
Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Монако» уволил Вадима Васильева с поста вице-президента
«Монако» на свое официальном сайте объявил об отставке Дмитрия Васильева с поста вице-президента клуба.
Обновлено в 12:10
Политика
Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей.
Обновлено в 11:05
Здоровье
В России отзывают из обращения препарат от кашля «Эреспал»
Французский лекарственный препарат "Эреспал" отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нем фенспирид может повлиять на здоровье сердца.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В здании российского МИД нашли труп
На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 06:47
Футбол
ВФСО «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Обновлено в 09:11
Экономика
РЖД заказали у ТМХ 3,7 тыс вагонов на 237 млрд руб
Холдинг РЖД и группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Бизнес-джет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу
По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Под Орлом в пожаре погибла мать и двое детей
На место из Орла выехала оперативная группа по расследованию пожаров, и психолог.
Обновлено в 11:42
Политика
Силуанов сравнил санкции США против России с выстрелом в ногу
Ранее в Минфине России заявляли, что поддерживают связь с американской стороной по вопросу возможного наложения США санкций на российский госдолг.
Обновлено в 03:29
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Советника главы Минэкономразвития арестовали по делу о взяточничестве
Басманный суд Москвы арестовал советника министра экономического развития Павла Пущина по делу о взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:47
Политика
Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль
«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницы
Обновлено в 03:51
Спорт
Щербакова завоевала золото на Юношеском олимпийском фестивале
Обновлено в 11:02
Футбол
«Краснодар» и «Байер» объявили стартовые составы
Полузащитники Шарль Каборе и Вандерсон выйдет на поле с первых минут в составе футбольного клуба "Краснодар" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Индии при взрыве погибли около 40 полицейских
Обновлено в 10:00
Происшествия
ТАСС: Рауф Арашуков заказал два убийства за 1,5 млн рублей
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, наемным убийцам было передано 1,5 млн руб. "В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. руб.", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:51
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по волейболу ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко по итогам заседания президиума организации заявил об уходе со своего поста главного тренера мужской сборной России.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась
Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась, он работает в штатном режиме.
Обновлено в 11:04
Энергетика
Производитель С-400 подписал контракт с Газпромом
ПАО «Газпром» и концерн «Алмаз-Антей» подписали договор, касающийся поставок оборудования для подводной добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 10:11