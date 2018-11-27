Энергетика
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник провел совещание о ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
РИА Новости13:02
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Козак договорился с независимыми АЗС о выработке мер против манипуляций на бирже
Rambler News Service13:07
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Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено в 13:06
Энергетика
Мечел может сократить добычу угля по итогам 18г, увеличит в 19г
Компания снова снизила прогноз добычи угля на текущий год до 19,5-20 миллиона тонн, сказал глава Мечела Олег Коржов в ходе телефонной конференции с инвесторами.
Обновлено в 13:03
Энергетика
Экономист: Все ждут обвала цены на нефть до 30 долларов за баррель
Все ждут обвала, понимают, что он может быть — 30 долларов за баррель.
Обновлено в 11:08
Энергетика
Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте
Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Обновлено в 10:27
Энергетика
Saudi Aramco инвестирует $150 млрд за 10 лет в добычу газа
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу 150 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Амина аль-Нассера.
Обновлено в 06:24
Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля
Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.
Обновлено в 06:08
Энергетика
На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег
После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.
Обновлено в 09:54
Энергетика
С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода
С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.
Обновлено в 05:55
Энергетика
После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут
Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.
Обновлено в 12:43
Энергетика
В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ
Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что потенциал производства СПГ Россией составит около 100 млн т к 2035 году, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:28
Энергетика
Объем газа в ПХГ Украины сократился ниже 16,5 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились ниже 16,5 млрд кубометров — до 16,475 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Обновлено в 08:07
Энергетика
Газпромнефть-Оренбург впервые ввела «многоэтажную» скважину
Обновлено в 06:32
Энергетика
Ставка на нефть и золото. Какие товары подорожают в 2019 году
Почему сырьевые товары могут показать опережающий рост в 2019 г. Сырьевые товары, такие как золото и нефть, подорожают примерно на 17% в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sacks.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Рост по расписанию: Тепло на Украине подорожает почти на 17%
Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1% Соответствующее заявление сделали в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН 27 ноября.
Обновлено в 08:02
Энергетика
ВСЖД рассчитывает на увеличение грузовой базы на БАМе за счет запуска нового производства
Восточно-Сибирская железная дорога планирует увеличить грузовую базу на Байкало-Амурской магистрали за счет перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) со ст. Лена-Восточная (г. Усть-Кут).
Обновлено в 01:15