Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник провел совещание о ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

Энергетика Энергетика Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.

Энергетика Энергетика Мечел может сократить добычу угля по итогам 18г, увеличит в 19г Компания снова снизила прогноз добычи угля на текущий год до 19,5-20 миллиона тонн, сказал глава Мечела Олег Коржов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Энергетика Энергетика Экономист: Все ждут обвала цены на нефть до 30 долларов за баррель Все ждут обвала, понимают, что он может быть — 30 долларов за баррель.

Энергетика Энергетика Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

Энергетика Энергетика Saudi Aramco инвестирует $150 млрд за 10 лет в добычу газа Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу 150 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Амина аль-Нассера.

Энергетика Энергетика Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

Энергетика Энергетика На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.

Энергетика Энергетика С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.

Энергетика Энергетика После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.

Энергетика Энергетика В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что потенциал производства СПГ Россией составит около 100 млн т к 2035 году, передает корреспондент РБК.

Энергетика Энергетика Объем газа в ПХГ Украины сократился ниже 16,5 млрд кубометров Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились ниже 16,5 млрд кубометров — до 16,475 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».

Энергетика Энергетика Ставка на нефть и золото. Какие товары подорожают в 2019 году Почему сырьевые товары могут показать опережающий рост в 2019 г. Сырьевые товары, такие как золото и нефть, подорожают примерно на 17% в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sacks.

Энергетика Энергетика Рост по расписанию: Тепло на Украине подорожает почти на 17% Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1% Соответствующее заявление сделали в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН 27 ноября.