Экономика

Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумногоREGNUM 11:49

Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме.
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Кабмин готов оказывать поддержку «Группе ГАЗ»

ТАСС09:04

Дмитрий Козак пообещал поддержку группе компаний «ГАЗ»

Говорит Москва08:29

Козак: правительство будет оказывать ГАЗ поддержку в рамках разумного

Коммерсантъ08:46

Козак прокомментировал просьбу «Группы ГАЗ» о субсидии на 29,5 млрд рублей

Rambler News Service08:18

Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил Козак

РИА Новости08:14

Государство поддержит «ГАЗ» «в пределах разумного» - Козак

Финмаркет08:10

Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумного

REGNUM11:49
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Юрген Клопп: «Сочувствую „Манчестер Сити“ в связи с решением VAR»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов после победы над «Тоттенхэмом» (4:3) в ответном матче стадии ¼ финала.
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Сёстры Михалковы заменили отца на ММКФ-2019

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Скончалась актриса Ирина Цывина

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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