Экономика
Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумногоREGNUM 11:49
Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме.
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Политика
В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 12:02
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Экономика
К реализации ФЦП Крыма привлекут частных инвесторов
Частные инвесторы могут помочь в развитии объектов инфраструктуры Крыма и Севастополя, которые входят в Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики.
Обновлено вчера в 04:41
Спорт
Жене Мамаева разрешили свидание с мужем
Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.
Обновлено в 11:39
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Культура
Лауреатом Платоновской премии стал Эдуард Кочергин
В 2016 году Платоновскую премию получил кинорежиссер Александр Сокуров. В 2017-м – писатель и сценарист Алексей Иванов.
Обновлено в 10:04
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Хирурги поставили протез уха женщине, оглохшей из-за соли
Врачи НИИ Свержевского сделали диагностику и поставили диагноз — отосклероз, что является довольно редким заболеванием (прим. - среди всех заболеваний уха наблюдается только у 5-8% пациентов).
Обновлено в 10:11
Здоровье
Хозяева собак живут дольше других людей
По словам ученых, регулярный уход за четвероногими питомцами и прогулки на природе вынуждают людей вести более энергичный образ жизни, что способствует уменьшению различных заболеваний сердца и сосудов, а также препятствует ожирению.
Обновлено в 01:01
Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 10:46
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Футбол
Юрген Клопп: «Сочувствую „Манчестер Сити“ в связи с решением VAR»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов после победы над «Тоттенхэмом» (4:3) в ответном матче стадии ¼ финала.
Обновлено в 10:21
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Сёстры Михалковы заменили отца на ММКФ-2019
Вместо папы Анна и Надежда Михалковы появились на красной дорожке вдвоём спустя пару минут после мамы, Татьяны Михалковой.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Авто
В 1 квартале рынок новых электрокаров в РФ вырос в 4 раза
В Санкт-Петербурге за 1 квартал купили 5 электромобилей; в Иркутской области, Приморском и Пермском краях – 4, а в Красноярском крае и Свердловской области – 3. Еще в 4-х регионах РФ было продано по две таких машины, а в 14 – по одной.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Политика
Трамп провёл переговоры с Хафтаром
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа
Армия Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в ответ на стрельбу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:16
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей
Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.
Обновлено в 10:39