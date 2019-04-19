Экономика
Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумногоREGNUM 11:49
Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме.
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Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владамир Зеленский не пришел на теледебаты с украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:20
Политика
В финальном чтении Госдума приняла закон об изоляции Рунета
16 апреля депутаты Госдумы в финальном чтении приняли закон об изоляции российского Интернета.
Обновлено 17 апреля в 06:11
Кино
На Каннском фестивале покажут фильм студентки из Петербурга
Короткометражный фильм студентки из Петербурга Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» попал в программу Cinefondation Каннского фестиваля.
Обновлено в 15:22
Общество
В России разрешат частные кладбища
Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.
Обновлено в 01:16
Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Политика
В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 14:48
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Названа новая польза от собаки в доме
Обновлено в 13:50
Космос
Как формировалась Луна
Если о происхождении Луны существует несколько гипотез, то ее поверхность изучена хорошо и позволяет современным ученым достаточно уверенно говорить о том, что происходило с ней после формирования.
Обновлено в 15:17
Общество
В Крыму ожидается сильный ветер и дождь со снегом
По информации ведомства, 20 апреля на крымском полуострове усилится северо-восточный ветер до 20-25 м / с. – Ночью и утром в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом, – добавили в пресс-службе.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26