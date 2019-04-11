Энергетика
Козак: Нефтяники вернут цену на дизель до уровня октября 2018 годаРосбалт вчера в 09:22
По словам Козака, нефтяники «вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года». «Это позволит снизить еще на 1,3-1,7 рубля на литр цену дизельного топлива — в основном, для сельхозпроизводителей», — уточнил он.
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С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК вчера в 12:14
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