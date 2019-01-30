Козак: Меры правительства позволят не допустить скачка цен на топливоРоссийская газета 04:22

Совокупность инструментов и главное оперативное и своевременное их применение нам позволит не допустить роста цен на нефтепродукты выше инфляции.

Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтеродуктов выше уровня инфляции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Козак: Меры правительства позволят не допустить скачка цен на топливо

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