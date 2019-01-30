Энергетика
Козак: Меры правительства позволят не допустить скачка цен на топливоРоссийская газета 04:22
Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтеродуктов выше уровня инфляции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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Совокупность инструментов и главное оперативное и своевременное их применение нам позволит не допустить роста цен на нефтепродукты выше инфляции.
— Дмитрий Козак, российский политикГазета.Ru 04:18
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Козак: Правительство старается удержать цены на топливо в пределах инфляции
Комсомольская правда15:39
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