Экономика
Козак: Форс-мажор на «Дружбе» не должен оказать влияния на дивиденды «Транснефти» за 2018 годФинмаркет 05:17
Ранее, в конце мая, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба".
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Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии
Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали
«Один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на лёгком тактическом транспортном средстве среднего класса», — говорится в заявлении академии в Twitter.
Обновлено в 13:18
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Авто
Российский авторынок показал максимальное падение за два года
Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Культура
Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено в 10:05
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер Азара
По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 10:44
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 13:00
Общество
Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»
Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Футбол
Нидерланды — Англия 0:0 (1-й тайм)
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
Обновлено в 13:54
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Представили обновлённый Renault Koleos
В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Космос
НАСА тестирует прототипы модулей будущей орбитальной лунной базы
НАСА и компания Northrop Grumman Innovation Systems (NGIS) завершили наземные испытания прототипа будущей орбитальной лунной базы, которая поможет ускорить возвращение астронавтов агентства на Луну.
Обновлено 04 июня в 21:41
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59