Экономика

Козак: Форс-мажор на «Дружбе» не должен оказать влияния на дивиденды «Транснефти» за 2018 годФинмаркет 05:17

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Ранее, в конце мая, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба".
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Козак: дивиденды «Транснефти» за 2018 год не нуждаются в корректировке из-за «Дружбы»

ТАСС10:00

Козак: Форс-мажор на «Дружбе» не должен оказать влияния на дивиденды «Транснефти» за 2018 год

Финмаркет05:17

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ КОЗАК: ЧП С НЕФТЕПРОВОДОМ ДРУЖБА НЕ ДОЛЖНО ВЛИЯТЬ НА ДИВИДЕНДЫ ТРАНСНЕФТИ ЗА 18 Г, О ВЫПЛАТАХ ЗА 19 Г ГОВОРИТЬ ЕЩЕ РАНО -- РИА

Financial One04:52
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