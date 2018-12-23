Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу после травмы
Ковальчук забросил первую шайбу после травмыГазета.Ruвчера в 18:26
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук забросил свою шестую шайбу в сезоне. В гостевой игре с "Сан-Хосе Шаркс" (идет второй период, счёт — 2:0 в пользу гостей). Российский форвард забил гол на пятой минуте встречи, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 18:26
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