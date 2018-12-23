Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу после травмы
Газета.Ru
вчера в 18:26

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук забросил свою шестую шайбу в сезоне. В гостевой игре с "Сан-Хосе Шаркс" (идет второй период, счёт — 2:0 в пользу гостей). Российский форвард забил гол на пятой минуте встречи, сообщает "Советский спорт".
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Илья Ковальчук
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз». Ковальчук - воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом «Атланта Трэшерз». Был игроком «Атланты» на протяжении следующих девяти лет, пока в феврале 2010 года не был обменян в «Нью-Джерси Девилз»...
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