Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу после травмы
Ковальчук забросил первую шайбу после травмыГазета.Ruвчера в 18:26
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук забросил свою шестую шайбу в сезоне. В гостевой игре с "Сан-Хосе Шаркс" (идет второй период, счёт — 2:0 в пользу гостей). Российский форвард забил гол на пятой минуте встречи, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 18:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Ковальчука в овертайме принес победу «Лос-Анджелесу» над «Сан-Хосе» (видео)
Советский спортвчера в 22:31
НХЛ. Ковальчук сделал дубль в игре с «Сан-Хосе», забив победный гол в овертайме
Sports.ruвчера в 19:00
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Хоккей
Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон»
Обновлено в 00:55
Хоккей
Тренер СКА Воробьев: проиграли ЦСКА в личных единоборствах
Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды против московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей
«Спартак» в овертайме обыграл ХК «Сочи»
Обновлено вчера в 11:24
Хоккей
«Торонто», «Баффало» и «Аризона» добились домашних побед
Защитник «Торонто» Никита Зайцев окончил матч с показателем полезности «+2». Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 35.
Обновлено вчера в 22:01
Хоккей
«Бостон» одержал победу над «Нэшвиллом»
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Цулыгин: взяли Рыбина как боевого игрока, «Салавату» этого не хватало
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин поделился впечатлениями от игры с "Северсталью" (3:2).
Обновлено вчера в 09:41
Хоккей
Квартальнов: Коновалов заслужил право сыграть и в следующем матче
Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов поделился мнением о матче с "Авангардом" (2:0).
Обновлено вчера в 13:43
Хоккей
Семёнов: у «Салавата» сейчас такая полоса, игра идёт то вверх, то вниз
Надеюсь, эта игра будет хорошим толчком к движению наверх.
Обновлено вчера в 09:49
Хоккей
Светлов: «Адмирал» немного прорвало, реализация воплотилась в победу
Главный тренер "Адмирала" из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской "Сибирью" (4:1).
Обновлено вчера в 09:05
Хоккей
Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Я должен был дать шанс Ковальчуку
Главный тренер Лос-Анджелеса Уилли Дежарден прокомментировал игру Ковальчука. Илья очень активно работал вне льда.
Обновлено в 01:20
Хоккей
«Авангард» обменял Якимова в «Северсталь»
Обновлено вчера в 04:41
Хоккей
Тэйлор Холл «Я слегка нервничаю, когда выхожу на лед против Прайса»
Нападающий «Нью-Джерси» Тэйлор Холл поделился мнением об игре голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.
Обновлено вчера в 08:22
Хоккей
Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки оценили
Бывший форвард «Вашингтона» Петер Бондра оценил шансы российского хоккеиста и нападающего столичной команды Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
Обновлено вчера в 09:27
Хоккей
В Климово открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Сегодня, 22 декабря в Климово состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса«Крытая ледовая арена без трибун для зрителей».
Обновлено вчера в 05:59
Хоккей
ХК «Ростов» выиграл в 12-й раз подряд
Хоккейный клуб "Ростов" в субботу одержал двенадцатую победу подряд, сообщается на сайте команды. Текущая игра прошла с командой "Челны".
Обновлено вчера в 13:01