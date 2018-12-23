Хоккей

Ковальчук сделал дубль за «Лос-Анджелес»
Нева Спорт
02:24

В регулярном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский хоккеист Илья Ковальчук сделал дубль в матче против «Сан-Хосе». Игра завершилась победой «Лос Анджелеса» со счётом 3:2 в овертайме. Вернувшись после травмы, Ковальчук попал в третью пятёрку.
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
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Илья Ковальчук
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз». Ковальчук - воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом «Атланта Трэшерз». Был игроком «Атланты» на протяжении следующих девяти лет, пока в феврале 2010 года не был обменян в «Нью-Джерси Девилз»...
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