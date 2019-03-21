Футбол

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Евро-футбол.ру 04:27

Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Ковачич не планирует возвращаться в «Реал»

Спорт-Экспресс03:54

СМИ: Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Матч ТВ04:35

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал», но «Челси» не может выкупить его из-за запрета на трансферы

Sports.ru04:27

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал» и намерен остаться в АПЛ

Чемпионат04:56

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Советский спорт05:23

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал», но «Челси» не может выкупить игрока из-за запрета УЕФА

Sport24.ru05:37

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Sport.ru06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

В МИД заявили, что настроены продолжать спокойную работу с Белоруссией

Белоруссия является самым надежным, стратегическим партнером России, Москва настроена на продолжение спокойной ритмичной работы с Минском без публичных выплесков и рассчитывает на такой же подход белорусской стороны, заявили в МИД РФ, комментируя дискуссию посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича с МИД республики.
Обновлено в 05:29
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Авто

Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS

Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Футбол

Мауро Икарди вернется к тренировкам с «Интером»

Обновлено в 06:21
Происшествия

Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось

Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Политика

В «Нафтогазе» заявили об отмене «Газпромом» транзита через Украину

"Газпром" начал официально уведомлять партнеров о том, что с начала 2020 года прекратит транспортировку газа через территорию Украины.
Обновлено в 05:44
Спорт

Красноярск примет чемпионат мира по керлингу среди юниоров

Обновлено в 05:28
Политика

Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы

Депутаты Волгоградской облдумы сегодня единогласно проголосовали за сложение полномочий парламентария Гасана Набиева.
Обновлено в 05:10
Политика

Рахмон и Назарбаев поговорили по телефону

Обновлено вчера в 10:51
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Гаджеты

Microsoft Defender выходит на Mac

Сегодня компания объявила о выпуске своей расширенной защиты от угроз Microsoft (ATP) для Mac.
Обновлено в 04:23
Политика

Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан

Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, чтобы увековечить имя первого президента страны.
Обновлено вчера в 06:39
Культура

Херсонес отреставрирует балаклавскую крепость Чембало

Обновлено в 04:15
Общество

Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН

Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Футбол

Виллиан не хочет покидать «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что не собирается покидать лондонский клуб.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Экономика

Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Экономика

«Уральские локомотивы» разработают для РЖД двухэтажные электропоезда

"Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Футбол

Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Происшествия

Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео

В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Авто

Ravon заново сертифицировал для России свою популярную модель

Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Здоровье

В Минздраве рассказали о ходе разработки новой вакцины от туберкулеза

Новая вакцина от туберкулеза для взрослых может появиться в России, она уже прошла доклинические исследования и первый этап клинических исследований и показала свою высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
Обновлено в 05:12
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Футбол

Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии

Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное