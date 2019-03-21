Футбол
Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Евро-футбол.ру 04:27
Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
В МИД заявили, что настроены продолжать спокойную работу с Белоруссией
Белоруссия является самым надежным, стратегическим партнером России, Москва настроена на продолжение спокойной ритмичной работы с Минском без публичных выплесков и рассчитывает на такой же подход белорусской стороны, заявили в МИД РФ, комментируя дискуссию посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича с МИД республики.
Обновлено в 05:29
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Футбол
Мауро Икарди вернется к тренировкам с «Интером»
Обновлено в 06:21
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Политика
В «Нафтогазе» заявили об отмене «Газпромом» транзита через Украину
"Газпром" начал официально уведомлять партнеров о том, что с начала 2020 года прекратит транспортировку газа через территорию Украины.
Обновлено в 05:44
Спорт
Красноярск примет чемпионат мира по керлингу среди юниоров
Обновлено в 05:28
Политика
Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы
Депутаты Волгоградской облдумы сегодня единогласно проголосовали за сложение полномочий парламентария Гасана Набиева.
Обновлено в 05:10
Политика
Рахмон и Назарбаев поговорили по телефону
Обновлено вчера в 10:51
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Microsoft Defender выходит на Mac
Сегодня компания объявила о выпуске своей расширенной защиты от угроз Microsoft (ATP) для Mac.
Обновлено в 04:23
Политика
Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан
Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, чтобы увековечить имя первого президента страны.
Обновлено вчера в 06:39
Культура
Херсонес отреставрирует балаклавскую крепость Чембало
Обновлено в 04:15
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Футбол
Виллиан не хочет покидать «Челси»
Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что не собирается покидать лондонский клуб.
Обновлено в 05:27
Экономика
Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Экономика
«Уральские локомотивы» разработают для РЖД двухэтажные электропоезда
"Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Футбол
Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео
В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Здоровье
В Минздраве рассказали о ходе разработки новой вакцины от туберкулеза
Новая вакцина от туберкулеза для взрослых может появиться в России, она уже прошла доклинические исследования и первый этап клинических исследований и показала свою высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
Обновлено в 05:12
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Футбол
Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии
Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10