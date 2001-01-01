Футбол
Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Евро-футбол.ру 04:27
Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
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Авто
Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson
Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Общество
Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ
Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Губернатор Мурманской области подтвердила свою отставку
Как сообщает ТАСС, глава Мурманской области Марина Ковтун подтвердила, что уходит в отставку. Попросила президента о досрочной отставке.
Обновлено в 03:49
Космос
Суперлуние в ночь на 21 марта поразило жителей всего мира: яркие фото
Во всём мире в ночь на 21 марта люди смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние.
Обновлено в 02:52
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Спорт
Наталья Сорокина: «У Логинова хватит сил для последнего рывка»
Сашка в очень хорошей форме, здорово выступил на чемпионате мира. Уверена, что у него хватит сил для последнего рывка, — заявила Сорокина.
Обновлено в 03:23
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Авто
Volvo заставит водителей оставаться трезвыми
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020
Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 02:51
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Происшествия
На Бали был убит один, а не два россиянина, ограбивших обменный пункт
Полицией индонезийского острова Бали убит в перестрелке один россиянин, подозреваемый в вооруженном ограблении обменного пункта, второй гражданин РФ, также подозреваемый по этому делу, легко ранен, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии.
Обновлено в 02:29
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Пентагон: США начинают терять преимущество в космосе
Шанахан добавил, что Россия и КНР уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий.
Обновлено в 00:25
Экономика
Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты
Цена приобретаемых изделий и медикаментов возрастает в разы; бесхозяйственное отношение к приобретаемому имуществу; превышение зарплат и численности управленческого немедицинского персонала учреждений над медперсоналом; иные множественные нарушения.
Обновлено в 02:09
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Мужчины Началовой не навещали ее в больнице
Обновлено в 02:43
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика
В России появятся детские пособия для малоимущих
Российские семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, получат право на пособия на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Технологии
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15