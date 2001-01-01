Футбол

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Евро-футбол.ру 04:27

Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
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СМИ: Ковачич не планирует возвращаться в «Реал»

Спорт-Экспресс03:54

СМИ: Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Матч ТВ04:35

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал», но «Челси» не может выкупить его из-за запрета на трансферы

Sports.ru04:27

СМИ: Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Sportbox.RU04:35

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Евро-футбол.ру04:27
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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