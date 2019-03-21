Футбол
Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Евро-футбол.ру 04:27
Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Врио главы Калмыкии стал кикбоксер Бату Хасиков
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 45 человек
В Ираке перевернулся туристический паром "Аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.
Обновлено в 09:36
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Обновлено в 07:18
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндортранса
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о переназначении команды регионального правительства с приставкой и.о. Своего поста лишился только глава челябинского миндортранса Дмитрий Микулик, сообщили в четверг в правительстве региона.
Обновлено в 07:05
Хоккей
Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру игрока
Лучший бомбардир московского "Спартака" в истории встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) словацкий нападающий Бранко Радивоевич больше не будет выступать, сообщает сайт последнего клуба игрока.
Обновлено в 09:36
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к бывшему Кирстен Данст
Многолетние отношения Эммы Робертс и звезды «Американской истории ужасов» Эвана Питерса подошли к концу.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Политика
Назарбаев заранее сообщил Путину о решении уйти в отставку
Обновлено в 07:03
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком
Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду
Как сообщили 19 марта журналистам в Министерстве обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу по поручению Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где передал послание от главы российского государства Асаду и провел с президентом Сирии переговоры.
Обновлено в 07:25
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк
Ранее супруги рассказали, что беременность Заворотнюк скрывали из-за страха выкидыша.
Обновлено в 06:33
Финансы
РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро
Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году снизилась на 11,5%
В прошлом году в Москве заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,5%, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елену Богородскую.
Обновлено в 09:19