Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Евро-футбол.ру 04:27

Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

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