Ковачич может перейти в «Милан»Soccer.ru 14:23

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere dello Sport. Итальянский клуб намерен арендовать 25-летнего хорвата. Ранее сообщалось, что Ковачич, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Челси», мечтает вернуться в «Интер».

Ковачич может перейти в «Милан»

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