Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил мнение, что защитник Жером Боатенг останется в команде на следующий сезон.

Ковач заявил, что Боатенг останется в «Баварии»

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