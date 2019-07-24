Футбол
Ковач заявил, что Боатенг останется в «Баварии»Sport24.ru 01:37
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил мнение, что защитник Жером Боатенг останется в команде на следующий сезон.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено вчера в 10:59
Музыка
Сын Виктора Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр отреагировал на неожиданное исполнение песни «Группа крови» коллективом Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos
Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».
Обновлено в 01:55
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку
В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
Обновлено вчера в 19:20
Наука
Специалисты установили, что импортная водка крепче российской
Исследования специалистов из Казанского национального исследовательского технологического университета показали, что импортная водка крепче российской.
Обновлено в 00:58
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Политика
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Honor объяснила, чем отличаются линейки Honor M/N/V/X
Линейка Honor M (Magic) экспериментирует с технологиями будущего, линейка Honor V предлагает лучшие технологии, серия Honor N и цифровые модели (Honor 20, 20 Pro) сосредоточены на технологических тенденциях.
Обновлено в 00:38
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье
Определена вегетарианская диета, помогающая победить диабет
Растительные рационы питания, утверждают специалисты Гарвардской медицинской школы, способны уменьшить шансы развития диабета II типа.
Обновлено вчера в 07:41