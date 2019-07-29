Футбол
Ковач уверен в скором переходе в «Баварию» ЗанеМатч ТВ вчера в 21:32
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ожидает переход в команду полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Тренировки участниц учений АСЕАН пройдут в сентябре в Таиланде
Совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа пройдет в сентябре в Таиланде, она станет этапом подготовки к учениям стран АСЕАН в Китае в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубе
В 1979 году Хенесс завершил выступления за «Баварию» в качестве футболиста и стал функционером клуба.
Обновлено в 01:42
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Назван ТОП-5 самых мощных военных грузовиков
Интернет-портал «Военное дело» составил ТОП-5 мощных военных грузовиков.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
В ЕС заявили о нарушениях при задержаниях на акции в Москве
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения
Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 01:21
Футбол
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в «Спартаке»
Обновлено вчера в 00:42
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Происшествия
Тамбовская семья из восьми человек отравилась грибами
Обновлено в 01:24
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка
Обновлено в 01:19
Общество
В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Suzuki рассекретила характеристики нового кросс-вэна Suzuki XL6
Компания Suzuki 21 августа текущего года выводит на рынок новый "внедорожный" компактвэн Suzuki XL6.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Калужский завод ПСМА остановил производство из-за коллективного отпуска
Interfax-Russia.ru - ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) с понедельника на три недели приостановило производство на заводе в Калуге на время коллективного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 01:34
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47