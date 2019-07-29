Ковач уверен в скором переходе в «Баварию» Зане

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Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

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