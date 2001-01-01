Футбол
Ковач уверен в скором переходе в «Баварию» ЗанеМатч ТВ 21:32
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ожидает переход в команду полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7
Обновлено в 17:53
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено в 20:49
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено в 21:16
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено в 17:32
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Общество
Каждый второй россиянин отказался оформлять электронный паспорт
Опрос показал: 59 процентов респондентов пока не готовы отказаться от бумажных удостоверений личности в пользу электронных.
Обновлено в 22:14
Технологии
В Tesla появятся приложения YouTube и Netflix
Обновлено в 14:45
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Здоровье
Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи
Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.
Обновлено в 03:57
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Общество
В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка
Обновлено в 22:35
Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером марки
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»
Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
Обновлено в 05:44
Спорт
Победителем «Тур де Франс» стал 22-летний колумбиец Берналь
Самым молодым победителем генеральной классификации велогонки «Тур де Франс» с 1909 года стал 22-летний колумбиец Эган Берналь, сообщает 28 июля издание Eurosport.
Обновлено в 17:35
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Финансы
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Отмечается, что Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Теперь она составит не 7,5% годовых, а 7,25%.
Обновлено 26 июля в 08:54
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензина
Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено в 13:02
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено в 20:53
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено в 21:41
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17