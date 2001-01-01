Ковач уверен в скором переходе в «Баварию» Зане

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Происшествия В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.

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Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

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