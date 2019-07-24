Футбол
Ковач: уверен, что Боатенг останется в «Баварии»Чемпионат вчера в 21:47
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач высказался о будущем защитника Жерома Боатенга.
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Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Экстрадированный из Франции по делу о хищении и легализации 11 миллиардов рублей бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов согласился на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела.
Обновлено в 08:34
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Администрация Зеленского намерена торговаться с МВФ по ценообразованию на газ
Власти Украины намерены поднять вопрос о смягчении требований по тарифам на газ на переговорах с МВФ.
Обновлено в 06:42
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в России
Лидером рейтинга японская Toyota, которая в РФ насчитывает 3,5 млн автомобилей зарубежной сборки или 92% от всего автопарка марки в нашей стране.
Обновлено в 06:14
Политика
Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков
Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская сторона достигла договоренностей по возвращению моряков на родину.
Обновлено в 08:30
ЖКХ
Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками
К началу следующей зимы крыши двух тысяч домов будут оборудованы с помощью технологии, помогающей минимизировать количество наледей и сосулек - для того, чтобы не повторилась печально знаменитая зима 2018-2019 годов.
Обновлено в 04:34
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Австрийские биологи решили изучить микробиом обыкновенных яблок и выяснить, какие именно бактерии заселяют эти популярные плоды не только снаружи, но и изнутри.
Обновлено в 06:43
Футбол
РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа
Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками Спартака, состоится 2 августа.
Обновлено в 08:16
Футбол
Составлен топ-10 спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram
Список спортсменов, больше всего зарабатывающих в соцсети Instagram, возглавляет форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Китай отказался от участия в гонке вооружений
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Алтай объявлен прародиной скифов и сарматов
Обновлено в 06:50
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика
Джонсона назначили премьер-министром Великобритании
Бориса Джонсона назначили новым британским премьер-министром. Уже в среду, 24 июля, политик вступит в должность.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Политика
Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти
Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.
Обновлено в 08:32
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 07:35