Ковач: уверен, что Боатенг останется в «Баварии»

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей Экстрадированный из Франции по делу о хищении и легализации 11 миллиардов рублей бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов согласился на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Политика Порошенко повторно вызвали на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Экономика Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Экономика Администрация Зеленского намерена торговаться с МВФ по ценообразованию на газ Власти Украины намерены поднять вопрос о смягчении требований по тарифам на газ на переговорах с МВФ.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Экономика Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.

Шоу-бизнес Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа «Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.

Авто Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в России Лидером рейтинга японская Toyota, которая в РФ насчитывает 3,5 млн автомобилей зарубежной сборки или 92% от всего автопарка марки в нашей стране.

Политика Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская сторона достигла договоренностей по возвращению моряков на родину.

ЖКХ Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками К началу следующей зимы крыши двух тысяч домов будут оборудованы с помощью технологии, помогающей минимизировать количество наледей и сосулек - для того, чтобы не повторилась печально знаменитая зима 2018-2019 годов.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Наука Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий Австрийские биологи решили изучить микробиом обыкновенных яблок и выяснить, какие именно бактерии заселяют эти популярные плоды не только снаружи, но и изнутри.

Футбол РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками Спартака, состоится 2 августа.

Футбол Составлен топ-10 спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram Список спортсменов, больше всего зарабатывающих в соцсети Instagram, возглавляет форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Политика Джонсона назначили премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона назначили новым британским премьер-министром. Уже в среду, 24 июля, политик вступит в должность.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Политика Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.