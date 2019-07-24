Футбол

Ковач уверен, что Боатенг останется в «Баварии»Спорт-Экспресс 01:57

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отметил, что защитник Джером Боатенг останется в команде на следующий сезон, сообщает Sport1.de. Ранее сообщалось, что мюнхенцы намерены расстаться с 30-летним Боатенгом.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Нико Ковач: «Боатенг остается в „Баварии“»

Sportbox.RU00:18

Ковач рассказал о будущем Боатенга в «Баварии»

Газета.Ru01:59

Ковач уверен, что Боатенг останется в «Баварии»

Спорт-Экспресс01:57

Ковач заявил, что Боатенг останется в «Баварии»

Sport24.ru01:37

Нико Ковач: «Боатенг остается в „Баварии“»

Матч ТВ00:18

Ковач: уверен, что Боатенг останется в «Баварии»

Чемпионатвчера в 21:47

Ковач уверен, что Боатенг останется в «Баварии»

Евро-футбол.рувчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Происшествия

Власти уточнили причину пожара в детском лагере под Хабаровском

Обновлено в 02:06
Спорт

Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Музыка

Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены

Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в минувший понедельник.
Обновлено в 01:20
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 00:23
Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Авто

Mercedes-Benz показал «первую в мире» автономную парковочную систему

Обновлено вчера в 12:11
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Хоккей

«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»

35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку

Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком

По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Флагман Xiaomi 2017 года получил глобальное обновление MIUI 10

В апреле этого года появилась информация о том, что Xiaomi тестирует MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie для позапрошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Пару недель назад стало известно о том, что финальная версия прошивки под номером MIUI 10.4.2.PCACNXM стала доступна для смартфонов Xiaomi Mi 6, которые были проданы на территории Китая.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

В «Арсенале» рассказали о будущем Обамеянга

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери дал свой комментарий относительно будущего в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 03:05
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Происшествия

В Катайске директор детдома обокрал сироту на 800 тысяч

Исполняющий обязанности директора детского дома выманил в подростка 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

В России могут создать единую базу данных населения страны

В пояснительной записке отмечается, что данный ресурс будет формироваться на основе данных, которые уже есть в других информационных системах: ФИО, дата и место рождения/смерти, ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и, возможно, место жительства, обучения или работы, а также сведения о судимости.
Обновлено вчера в 05:48
Единоборства

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Петербурге у 22-летней мотоциклистки нашли килограмм наркотиков

Обновлено в 03:13
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
ещё по теме
Жером Боатенг
Немецкий футболист
Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное