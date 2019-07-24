Футбол
Ковач уверен, что Боатенг останется в «Баварии»Спорт-Экспресс 01:57
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отметил, что защитник Джером Боатенг останется в команде на следующий сезон, сообщает Sport1.de. Ранее сообщалось, что мюнхенцы намерены расстаться с 30-летним Боатенгом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Спорт
Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца
Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Музыка
Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены
Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в минувший понедельник.
Обновлено в 01:20
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Mercedes-Benz показал «первую в мире» автономную парковочную систему
Обновлено вчера в 12:11
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком
По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Флагман Xiaomi 2017 года получил глобальное обновление MIUI 10
В апреле этого года появилась информация о том, что Xiaomi тестирует MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie для позапрошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Пару недель назад стало известно о том, что финальная версия прошивки под номером MIUI 10.4.2.PCACNXM стала доступна для смартфонов Xiaomi Mi 6, которые были проданы на территории Китая.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
В «Арсенале» рассказали о будущем Обамеянга
Наставник «Арсенала» Унаи Эмери дал свой комментарий относительно будущего в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Катайске директор детдома обокрал сироту на 800 тысяч
Исполняющий обязанности директора детского дома выманил в подростка 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
В России могут создать единую базу данных населения страны
В пояснительной записке отмечается, что данный ресурс будет формироваться на основе данных, которые уже есть в других информационных системах: ФИО, дата и место рождения/смерти, ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и, возможно, место жительства, обучения или работы, а также сведения о судимости.
Обновлено вчера в 05:48
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26