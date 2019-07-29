Футбол
Ковач: уверен, что «Бавария» сможет заполучить ЗанеЧемпионат вчера в 19:59
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о потенциальном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
Обновлено вчера в 04:32
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Автоспорт
Хэмилтон: отменил все планы на ближайшие дни, чтобы поправить здоровье
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что планирует отказаться от первоначальных планов на ближайшие дни, чтобы восстановиться и поправить здоровье.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ
В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Завершился международный музыкальный фестиваль «Жара»
Светлана Лобода и Тимати стали настоящими звёздами закрытия четвёртого музыкального фестиваля «Жара», который прошёл в Баку.
Обновлено в 08:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Экономика
Медведев поручил Развожаеву исправить ошибки Овсянникова в Севастополе
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
Обновлено в 08:04
Музыка
Очередь на концерт Rammstein выстроилась с ночи
Поклонники метал-группы Rammstein еще ночью начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где состоится концерт немецких музыкантов.
Обновлено в 08:04
Кино
Девятый фильм Тарантино выходит на экраны
Как снимался фильм В качестве режиссера выступил Квентин Тарантино.
Обновлено в 09:17
Футбол
Месси подвергся нападению на Ибице
Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток в исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 07:06
Авто
Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.
Обновлено в 09:03
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд
Студия Disney установила новый абсолютный рекорд мировых сборов за несколько месяцев до конца года.
Обновлено в 08:09
Общество
Рой летающих муравьев в Британии приняли за дождевые облака
Обновлено в 05:35