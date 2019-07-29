Футбол

Ковач: уверен, что «Бавария» сможет заполучить ЗанеЧемпионат вчера в 19:59

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о потенциальном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Ковач: «Уверен, что „Бавария“ сможет заполучить Сане»

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