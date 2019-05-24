Ковач сохранит за собой пост главного тренера «Баварии»Sport.ru 02:58

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенцы не будут увольнять Нико Ковача с поста главного тренера клуба. Ранее появились слухи о возможном увольнении Ковача после матча финала Кубка Германии с "Лейпцигом".

Ковач сохранит за собой пост главного тренера «Баварии»

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