Футбол
Ковач останется работать в «Баварии»Матч ТВ 16:47
Напомним, 47-летний хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под руководством Ковача «Бавария» стала чемпионом Германии, а также вышла в финал национального Кубка, в котором 25 мая сыграет против «Лейпцига».
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Ковач: «После разгромной победы над „Боруссией“ понял, что титул достанется „Баварии“»
Sport24.ru22 мая в 09:30
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Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
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Кино
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Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
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Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
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Экономика
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Экономика
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На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
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На Нотр-Даме предложили установить памятник ракете, доставившей американцев на Луну
Обновлено вчера в 11:24
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Путин вручил награды Матвиенко и Жванецкому
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Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
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