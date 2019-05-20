Футбол

Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренерЧемпионат 02:41

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач стал первым в Германии, кому удалось оформить золотой дубль в качестве наставника и в качестве игрока, сообщает OptaFranz на своей странице «Твиттере». В 2003 году Ковач в составе мюнхенцев стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Кубок страны.
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