Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренерЧемпионат 02:41

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач стал первым в Германии, кому удалось оформить золотой дубль в качестве наставника и в качестве игрока, сообщает OptaFranz на своей странице «Твиттере». В 2003 году Ковач в составе мюнхенцев стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Кубок страны.

Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренер

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