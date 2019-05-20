Футбол
Ковач первым в Германии оформил золотой дубль как игрок и как тренерЧемпионат 02:41
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
|29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
|65′
|65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
|70′
|73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
|78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
|82′
Дайо Упамекано
|82′
|85′
Роберт Левандовски
|86′
Роберт Левандовски
|87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|42%
|Владение мячом
|58%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|10
|7
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
1
Гулачи
16
Клостерманн
8
Айдара
5
Упамекано
23
Хальстенберг
7
Забитцер
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
9
Поульсен
11
Вернер
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
10
Роббен
6
Алькантара
25
Мюллер
24
Толиссо
7
Рибери
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач стал первым в Германии, кому удалось оформить золотой дубль в качестве наставника и в качестве игрока, сообщает OptaFranz на своей странице «Твиттере». В 2003 году Ковач в составе мюнхенцев стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Кубок страны.
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