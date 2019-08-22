Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».

Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»

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