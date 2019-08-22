Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»Матч ТВ 14:32
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Пострадавший в недавнем происшествии с Конором Макгрегором впервые прокомментировал случившееся.
Обновлено в 14:50
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Происшествия
Севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют
Авиакомпания заявила, что никакие части А321 не будут использоваться в дальнейшем Самолет АirbusA321 "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, утилизируют.
Обновлено в 08:07
Футбол
Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмы
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
Обновлено в 13:46
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено в 12:55
Происшествия
Суд не стал продлевать арест счетов Абызова
Обновлено в 12:53
Кино
Вачовски снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом в роли Нео
Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 20:12
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Футбол
Чалов пообещал выкладываться в играх за молодежку на 110 процентов
«Вызовут в первую сборную – постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», – сказал Чалов, слова которого приводит «Чемпионат».
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Авто
Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейд-Чемберленом
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Авто
Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России
В России будут доступны две версии на бензиновых моторах объемом 2,0 л и 2,5 л мощностью в 150 л.с. и 200 л.с. Первая версия работает в тандеме с вариатором, вторая - с 8-ми ступенчатым "автоматом", модели будут иметь систему полного привода Dynamic Torque Control AWD.
Обновлено в 07:14