Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».

Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Происшествия От ударов молний в польских Татрах погибли пять человек От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. Еще один человек погиб на словацкой стороне горной цепи.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Шоу-бизнес Героиня Vogue от Маркл обвинила Англию в расизме и получила ответ На защиту Сассексов встала актриса Джамила Джамиль — одна из 15 женщин, которых герцогиня выбрала в качестве героинь Vogue.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.

Политика В Белом доме назвали «ключевой фактор» для возвращения России в G8 Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Культура Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Гаджеты Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Футбол Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуниции Форвард «Зенита» Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции.

Армия и оружие «Иловайский котел» оказался тройным Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.

Транспорт Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве Более половины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве происходит по причине превышения скорости.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Культура Умер заслуженный артист России Виктор Власов В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.