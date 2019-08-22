Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»Матч ТВ вчера в 14:32
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
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Политика
Путин назвал цель США при выходе из ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что единственная цель американской стороны при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прикрыть работы, которые Вашингтон проводил в нарушение ДРСМД.
Обновлено в 06:11
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о сокращенной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о первой брачной ночи
Как и подобает, после торжества у пары состоялась первая брачная ночь. Регина поделилась о том, как все прошло.
Обновлено в 01:00
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Общество
Кириенко: форум «Таврида» может стать культовым местом для туристов
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" имеет все возможности стать центром притяжения для туристов.
Обновлено в 06:21
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Экономика
Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа».
Обновлено в 06:02
Политика
Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год
Правительство РФ продлило еще на один год, до 31 декабря 2020 года, срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в РФ в рамках контрсанкций, следует из постановления кабинета министров, размещенного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:21
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Гаджеты
Intel рассказала, почему процессоры AMD Ryzen 3000 хуже её продукции
В сеть утекла презентация Intel, где производитель описывает преимущества процессоров Coffee Lake Refresh перед конкурирующей линейкой AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части
Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 05:29
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Экономика
Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома
Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 05:19
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Россия модернизирует абхазскую армию
Министры обороны РФ и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Обновлено в 05:47