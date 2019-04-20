Футбол

Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»Soccer.ru вчера в 15:49

Бавария — Вердер
сегодня
в 09:30
Чемпионат Германии
Стадион «Альянц Арена»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии. Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму.
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Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»

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Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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