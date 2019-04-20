Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»Soccer.ru вчера в 15:49

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии. Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму.

Политика МИД Белоруссии обвинил посла РФ в разрушении отношений между странами В МИДе остались недовольны заявлением Бабича на телеканале "Россия-24" о том, что никто из должностных лиц России ни разу не называл конечную стоимость БелАЭС и Лукашенко заблуждается, а утверждения белорусской депутатки о том, что Бабич говорил о снижении цены строительства со стороны России — "информационный вброс".

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Культура В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является оплотом суверенитета республики.

Политика Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Экономика В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.

Авто Zotye выводит на рынок «убийцу» кроссовера Mazda CX-4 Компания Zotye определилась со временем вывода на рынок нового купеобразного кроссовера Traum Meet 5. Модель появится у дилеров летом текущего года.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Кино «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.

Общество Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами «Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.

Политика Волкер заявил о планах США остаться на Украине надолго Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США задержатся в стране надолго и будут поддерживать «демократическую Украину».

Шоу-бизнес Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.

Наука Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.