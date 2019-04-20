Футбол
Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»Soccer.ru вчера в 15:49
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии. Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Хоккей
Капризов, Сорокин и Григоренко вызваны в сборную России
Из стана армейцев, накануне, выигравших Кубок Гагарина, в сборную вызваны: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Иван Телегин.
Обновлено в 04:45
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Теннис
Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем
31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Общество
Московские библиотеки приглашают детей на «Библиосумерки»
Вечером 20 апреля в рамках акции «Библионочь» пройдет особое мероприятие для детей «Библиосумерки».
Обновлено в 04:50
Общество
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка", сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Культура
Правительство решилось развивать российское музыкальное искусство
Отдельным пунктом в документе прописана необходимость развивать «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского» в Московской области, чтобы в будущем была возможность «создания на его базе всесезонного туристического музыкально-культурного центра».
Обновлено в 04:58
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Стерлитамаке преступники напали на сторожа и ограбили церковь
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
Обновлено в 04:07
Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Политика
Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС
Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что перед смертью рэпер пытался уйти от жены
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) продолжает озвучивать новые обвинения в адрес вдовы погибшего сына Юлии.
Обновлено в 04:05
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07