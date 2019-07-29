Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказал уверенность, что мюнхенский клуб сможет осуществить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Мюнхенцы ведут переговоры о покупке 23-летнего игрока сборной Германии. Ожидается, что игрок обойдется «Баварии» около 100 млн евро.

Экономика Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Авто Появились первые снимки обновленной LADA Vesta Один из сотрудников российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ сделал первые фото обновленной Лады Весты.

Происшествия Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.

Общество В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Авто Audi представила новый A1 Citycarver Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.

Экономика В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги» Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Экономика Правительство Украины может продать несколько крупных предприятий Украинское правительство может осуществить "несколько кейсов по приватизации" государственных предприятий.

Кино Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".

Происшествия В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Технологии Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.

Музыка В Самаре пройдет фестиваль в память об ушедших рок-музыкантах В Самаре в парке имени Юрия Гагарина пройдет бесплатный рок-фестиваль «Черное Знамя». Он будет посвящен памяти ушедших рок-музыкантов.

Автоспорт Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.

Общество Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.

Футбол Эвра завершил карьеру футболиста Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста.