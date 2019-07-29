Футбол
Ковач: «Уверен, что „Бавария“ сможет заполучить Сане»Sport24.ru 03:19
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказал уверенность, что мюнхенский клуб сможет осуществить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Мюнхенцы ведут переговоры о покупке 23-летнего игрока сборной Германии. Ожидается, что игрок обойдется «Баварии» около 100 млн евро.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
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