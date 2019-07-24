Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером из «Манчестер Сити» полузащитника Лероя Сане. Ранее Sky Sports сообщил, что английский клуб не планирует продавать немца и пока не получал по нему официальных предложения.

Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Сане»

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