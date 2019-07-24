Футбол
Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Сане»Бомбардир.ру вчера в 08:47
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером из «Манчестер Сити» полузащитника Лероя Сане. Ранее Sky Sports сообщил, что английский клуб не планирует продавать немца и пока не получал по нему официальных предложения.
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Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене
Советский спортвчера в 05:41
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос.
Обновлено в 10:03
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
Обновлено в 08:47
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Соболь не пришла на допрос в СКР
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не пришла на допрос к следователю в здание Следственного комитета по Москве, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Джонсон даст письменные указания на случай ядерной войны
У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний при таких обстоятельствах.
Обновлено в 09:47
Экономика
Wexler Group прекращает поставки на Украину российского дизтоплива
Wexler Group, крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину, прекращает с 1 августа поставки российского дизельного топлива, сообщает компания сегодня, 25 июля.
Обновлено в 05:33
Технологии
Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое
«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
Обновлено в 05:05
Общество
Обследование в павильонах «Здоровая Москва» прошли 150 тыс. человек
Павильоны "Здоровая Москва" в парках столицы с начала их работы посетили уже 150 тыс. человек, к концу года число горожан, прошедших в них обследование, может вырасти до полумиллиона, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел павильоны в ландшафтном парке Митино на северо-западе города.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение
Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.
Обновлено в 07:00
Космос
Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Единоборства
Матиас прокомментировал смерть Дадашева после боя с ним
Обновлено в 02:21
Общество
В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:15
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Спорт
Хибалов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Отмечается, что Хибалов дисквалифицирован на четыре года, начиная с 7 мая 2018 года.
Обновлено в 09:09