Футбол

Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Сане»Бомбардир.ру вчера в 08:47

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что клуб усердно работает над трансфером из «Манчестер Сити» полузащитника Лероя Сане. Ранее Sky Sports сообщил, что английский клуб не планирует продавать немца и пока не получал по нему официальных предложения.
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Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»

Sportbox.RU01:44

Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Сане»

Бомбардир.рувчера в 08:47

Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы переход Сане состоялся»

Sport24.ruвчера в 07:58

Ковач: «Бавария» сделает всё, чтобы заполучить Зане

Чемпионатвчера в 09:34

Нико Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы подписать Зане»

Матч ТВ01:44

Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене

Советский спортвчера в 05:41

Ковач: «Лерой Сане - игрок нашей мечты»

Soccer.ruвчера в 04:36
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

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Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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