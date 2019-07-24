Футбол
Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы переход Сане состоялся»Sport24.ru вчера в 07:58
Вы видите, что трансфер непростой. Но я знаю, что наши люди очень много работают, чтобы все получилось. Мы сделаем все, чтобы этот переход состоялся.
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Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене
Советский спортвчера в 05:41
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Политика
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
Обновлено в 09:06
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 августа вновь изменит цены
На днях «АвтоВАЗ» отправил в дилерские центры уведомление о том, что с 1 августа текущего года произойдет очередное изменение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд Lada.
Обновлено в 04:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 06:34
Общество
В Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода
Отмечается, что подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в нескольких городах домонгольской Руси — Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде.
Обновлено в 05:35
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Игры
Авторы Borderlands 3 опубликовали скриншоты планеты Прометея
Обновлено в 04:55
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:23
Общество
Медведев утвердил концепцию ФЦП о памяти погибших при защите Отечества
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».
Обновлено в 06:45
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Honda рассказала о пяти дисплеях электрокара Honda e
Всю ширину передней панели Honda e займут пять дисплеев высокого разрешения, у каждого из которых свое назначение.
Обновлено в 05:00
Наука
У берегов Литвы обнаружили древний затонувший лес
Ученые из Клайпедского университета (Литва), проводя сканирование дна Балтийского моря на шхуне «Брабандер», обнаружили у побережья поселка Юодкранте, располагающегося на Куршской косе, область с остатками древних затопленных деревьев.
Обновлено 23 июля в 13:46
Теннис
В семье Кевина Андерсона ожидается пополнение
Келси Андерсон - жена южноафриканского теннисиста Кевина Андерсона - сообщила в своём Twitter, что ждёт ребёнка.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Киевские боевики укрепляются у Станицы Луганской
«Нашей разведкой выявлены три новые позиции пятой роты третьего батальона 25-й воздушно-десантной бригады и укрепленная траншея на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — рассказал представитель оборонного ведомства.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Под Ульяновском двое детей погибли из-за задымления в квартире
Днем 25 июля в квартире одного из домов в райцентре Карсун Ульяновской области погибли, задохнувшись в дыму, трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка.
Обновлено в 09:10
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Первый смартфон с эффективной площадью дисплея более 100%. Фото лицевой панели
Обновлено в 08:56
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Динамо» уступило «Уралу» в российском молодежном первенстве
В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1).
Обновлено в 08:54