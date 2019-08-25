Футбол

Коутинью оценил свой дебют в «Баварии»Sportbox.RU 01:37

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью оценил свой дебют за мюнхенский клуб в матче 2-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (3:0). — Очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие.
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