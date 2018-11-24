Футбол

Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»
Спорт-Экспресс
03:18

Атлетико — Барселона
сегодня
в 14:45
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
"Барселона" назвала заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". В ней нет бразильского полузащитника Филиппе Коутинью. Ранее сообщалось, что бразилец может пропустить игру из-за разрыва мышцы бедра правой ноги.
Спорт-Экспресс03:18

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«Атлетико» — «Барселона». Коутиньо матч пропустит, Дембеле может сыграть

Sport24.ru04:23

Коутиньо не поможет «Барселоне» в матче с «Атлетико»

Евро-футбол.ру04:07

«Барселона» включила проблемного хавбека в заявку на матч против «Атлетико»

Газета.Ru03:33

Коутинью пропустит матч с «Атлетико», Дембеле вернулся в состав «Барселоны»

Матч ТВ03:32

Коутинью пропустит матч с «Атлетико», Дембеле вернулся в состав «Барселоны»

Sportbox.RU03:32

Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»

Спорт-Экспресс03:18

«Барселона» отправилась на матч с «Атлетико» с Дембеле, но без Коутиньо

Чемпионат01:52
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Футбол

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Обновлено в 03:57
Футбол

УЕФА опровергает обвинения в сокрытии положительных допинг-проб Рамоса

УЕФА выступил с опровержением обвинений со стороны Football Leaks, который сообщил о том, что союз скрыл информацию о положительных допинг-пробах капитана Реала Серхио Рамоса.
Обновлено в 04:41
Футбол

«Интер» включился в борьбу за Погба

Обновлено в 04:40
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года.
Обновлено в 03:39
Футбол

Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»

Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 04:28
Футбол

Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.
Обновлено в 03:20
Футбол

Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.
Обновлено в 03:26
Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Чемпионат Италии. «Удинезе» против «Ромы», «Ювентус» сыграет со СПАЛ

В 13-м туре чемпионата Италии «Рома» встретится с «Удинезе», «Ювентус» примет СПАЛ, «Интер» – «Фрозиноне», а «Милан» сыграет с «Лацио».
Обновлено в 04:12
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»

УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Моуринью обвинил Касильяса в заговоре против Де Хеа

По мнению Моуринью, 37-летний Касильяс, пока не объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, хотел бы вернуться в национальную команду и таким образом устраняет своего конкурента.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Эйбар» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 24 ноября в 15:00

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 04:00
Футбол

Иньеста: у меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.
Обновлено в 04:13
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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