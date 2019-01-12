По информации источника, стоимость трансфера может составить 140 миллионов евро. Ранее сообщалось, что главный тренер Эрнесто Вальверде и капитан команды Лионель Месси обеспокоены формой Коутинью.

Коутинью может стать игроком «МЮ» за 140 миллионов евро

Происшествия Происшествия В центре Парижа произошел мощный взрыв

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р» Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.

Происшествия Происшествия Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.

Происшествия Происшествия Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар» «К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким: экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки», — сказали в пресс-службе российской команды.

Происшествия Происшествия На МКАД грузовик протаранил около десяти машин Около десяти автомобилей повреждены грузовиком в результате ДТП на МКАД в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Политика Политика Рекорд приостановки работы правительства побит в США Продолжающаяся частичная приостановка деятельности федерального правительства США стала самой продолжительной в истории страны.

Космос Космос SpaceX готовит масштабные сокращения SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.

Здоровье Здоровье Медики назвали основные симптомы рака

Происшествия Происшествия В Минстрое обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания.

Хоккей Хоккей Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Музыка Музыка Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Политика Политика Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT «Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.

Происшествия Происшествия Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.

Происшествия Происшествия Выезд на встречку: в ДТП на трассе А180 погибли дети Инцидент произошел в субботу утром на 57-м километре федеральной автодороги А180 "Нарва", сообщает ГИБДД РФ.

Единоборства Единоборства Макгрегор: Хабиб в каждом раунде жаловался судье Ранее боец UFC британец Даррен Тилл заявил о желании провести поединок против Макгрегора.

Происшествия Происшествия Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден Российский гражданин, который уже восемь лет считался пропавшим без вести, был неожиданно найден в столице Эквадора — городе Кито.

Политика Политика Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.

Технологии Технологии Личные видео клиентов отсматривались вручную сотрудниками Amazon По информайии издания, у научно-исследовательской группы украинских программистов с 2016 года был практически неограниченный доступ к видеофайлам, содержащимся в облачном хранилище Amazon S3, снятые устройствами, принадлежащими компании Ring, входящей в Amazon и занимающейся выпуском устройств, выполняющих функцию умного звонка и наружной камеры наблюдения.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Якутске произошел пожар Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Якутии.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

Экономика Экономика The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Украина купит турецкие ударные беспилотники

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Общество Общество Лужков отверг причастность к подтоплению Тушинского тоннеля в Москве Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что подтопление Тушинского тоннеля не имеет отношения к работе столичного правительства в начале 2000-х годов.

Происшествия Происшествия В Приамурье врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку Медики Белогорской больницы Приамурья пытались два часа реанимировать пенсионерку, которая неожиданно начала подавать признаки жизни в морге, куда ее доставили после семейного застолья, сообщили журналистам в минздраве региона.

Политика Политика FT: Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать президентом Всемирного банка.

Энергетика Энергетика Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.