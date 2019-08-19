Футбол

«Барселона» раскрыла условия трансфера Коутиньо в «Баварию»Sport.ru 05:45

"Бавария" обнародовала условия сделки по переходу в мюнхенский клуб полузащитника "Барселоны" Филипе Коутиньо. Иван Перишич прокомментировал свой переход из "Интера" в "Баварию" Аренда рассчитана на один год. За неё "Бавария" заплатила каталонцам 8.5 миллионов евро.
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