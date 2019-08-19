Футбол
Коутиньо взял номер Роббена в «Баварии»Евро-футбол.ру 04:53
"Бавария" подтвердила переход полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" на правах аренды. За немецкую команду 27-летний бразилец будет выступать под номером 10, который ранее принадлежал голландцу Арьену Роббену.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу
Обновлено в 06:05
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
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Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России
Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.
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Армия и оружие
Армия Сирии вошла в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
Правительственные силы утратили контроль над Хан-Шейхуном в 2014 году Сирийская армия в воскресенье вошла в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, передает телеканал Al Mayadeen.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
Махачкалинская клиническая больница №2 перешла на цифровую модель работы
Республиканская клиническая больница №2 в Махачкале полностью внедрила цифровую модель в организации своей работы.
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Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
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Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo создадут аналог AirDrop
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo опубликовали в WeChat совместное заявление о разработке нового сервиса быстрой передачи файлов между устройствами, сообщает The Verge.
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
РБК объявил об изменениях в руководстве редакции
Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК.
Обновлено в 09:31
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы
В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Политика
«Союз славянский сил Руси» признан экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Убитую в Ульяновской области семью похоронят 20 августа
Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе.
Обновлено в 08:08
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46