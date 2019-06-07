Футбол
Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клубЧемпионат 04:51
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser. По информации издания, 26-летний футболист разочарован неудачной попыткой адаптироваться в каталонском клубе и хочет сменить обстановку в ближайшее время.
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Обновлено в 07:40
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Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
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Обновлено в 08:11
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Интернет
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Кремль отказался «менять свое поведение» по совету Великобритании
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