Футбол

Коутиньо решил покинуть «Барселону»Советский спорт 06:22

Отмечается, что на бывшего полузащитника Ливерпуля претендуют Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Сам футболист склоняется к переходу во французский клуб. В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за Барселону 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Коутиньо решил покинуть «Барселону»

Советский спорт06:22

СМИ: Коутинью хочет покинуть «Барселону»

Спорт-Экспресс02:59

Коутиньо недоволен своим положением в «Барселоне» и хочет уйти

Sport24.ru05:40

СМИ: Коутинью заявил «Барселоне» о своем желании покинуть клуб

Матч ТВ05:36

Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб

Чемпионат04:51

Коутиньо хочет покинуть «Барселону»

Газета.Ru05:49

Коутиньо хочет покинуть «Барселону»

Sport.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

Обновлено в 03:52
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Общество

В Подмосковье появится завод по производству самолетов

Завод появится на территории городского округа Ступино. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей.
Обновлено в 07:32
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Энергетика

В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Из смартфонов Huawei исчезнут Facebook, Instagram и WhatsApp

Ни один смартфон Huawei более не будет комплектоваться приложениями Facebook, Instagram и WhatsApp (два последних сервиса принадлежат Facebook).
Обновлено в 05:59
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Экономика

Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Общество

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве потушили

Обновлено в 06:23
Политика

«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Банкомат в Агалатово пытались украсть с помощью троса и арматуры

Во Всеволожском районе Ленинградской области разбойники пытались украсть банкомат.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из «Фабрики» из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко

Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из "Фабрики" из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко Напомним, женская поп-группа "Фабрика" была сформирована в 2002 году в ходе 1-го сезона проекта "Фабрика звезд".
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта

Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
Политика

Орешкин назвал ситуацию в мировой торговле тупиковой, и G20 не поможет

Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин считает нынешнюю ситуацию в мировой торговле тупиковой, и вряд ли предстоящий в конце июня саммит «большой двадцатки» (G20) в Японии сможет разрешить все проблемы.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество

Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами московского авиационного узла.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное