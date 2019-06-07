Футбол
Коутиньо решил покинуть «Барселону»Советский спорт 06:22
Отмечается, что на бывшего полузащитника Ливерпуля претендуют Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Сам футболист склоняется к переходу во французский клуб. В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за Барселону 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
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Политика
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019
Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Калви не приедет на Петербургский экономический форум
Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Подмосковье появится завод по производству самолетов
Завод появится на территории городского округа Ступино. Инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей.
Обновлено в 07:32
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Из смартфонов Huawei исчезнут Facebook, Instagram и WhatsApp
Ни один смартфон Huawei более не будет комплектоваться приложениями Facebook, Instagram и WhatsApp (два последних сервиса принадлежат Facebook).
Обновлено в 05:59
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Экономика
Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Общество
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
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Происшествия
Банкомат в Агалатово пытались украсть с помощью троса и арматуры
Во Всеволожском районе Ленинградской области разбойники пытались украсть банкомат.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из «Фабрики» из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко
Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из "Фабрики" из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко Напомним, женская поп-группа "Фабрика" была сформирована в 2002 году в ходе 1-го сезона проекта "Фабрика звезд".
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*
В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта
Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
Политика
Орешкин назвал ситуацию в мировой торговле тупиковой, и G20 не поможет
Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин считает нынешнюю ситуацию в мировой торговле тупиковой, и вряд ли предстоящий в конце июня саммит «большой двадцатки» (G20) в Японии сможет разрешить все проблемы.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество
Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами московского авиационного узла.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44