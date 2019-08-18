Футбол

Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»Евро-футбол.ру 05:20

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию". Об этом сообщил корреспондент Sky Sports, опубликовав фото игрока в городе. Erstes Bild von Coutinho in München.
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