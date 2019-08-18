Футбол
Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»Евро-футбол.ру 05:20
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию". Об этом сообщил корреспондент Sky Sports, опубликовав фото игрока в городе. Erstes Bild von Coutinho in München.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Авто
13 автомобилей, которые легко купить, но тяжело продать
Например, Audi A3 Sportback в прошлом году приобрели только 35 экземпляров, и это намного больше, нежели среди Audi R8, потому что именно эту модель купили всего лишь 7 человек.
Обновлено в 03:29
Хоккей
«Салават Юлаев» снова проиграл «Трактору»
Обновлено в 10:12
Происшествия
Украина избавилась от обхитрившего СБУ наркобарона
Украина экстрадировала в Израиль основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
Обновлено в 03:02
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Шойгу предложил НАТО поиграть на АрМИ
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок
Подтопленными оказались многие улицы в разных районах курорта. Уровень воды в четырех реках достиг неблагоприятных значений.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к едущей машине
В Москве очевидцы сняли на видео легковое авто, за которым бежала привязанная собака. Ролик опубликован в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:08
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Политика
Глава партии Зеленского признал невозможность быстрого завершения войны в Донбассе
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал сроки окончания войны в Донбассе.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено 16 августа в 22:34
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Транспорт
Транскавказскую магистраль закрыли из-за схода селя
Движение перекрыли из-за схода селя на участке между пунктом Бурон и поселком Нар.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. Маршрутный автобус врезался в здание магазина.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Космос
Филиппины вступают в гонку за освоение космоса
Филиппины вступают в новую фазу в области науки и техники с принятием закона о создании космического агентства, что, по словам чиновников, окажет положительное влияние на его национальную безопасность и благосостояние людей, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
Обновлено в 09:10
Происшествия
МАК расшифровал черные ящики А321
МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17