Футбол
Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»Евро-футбол.ру 05:20
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию". Об этом сообщил корреспондент Sky Sports, опубликовав фото игрока в городе. Erstes Bild von Coutinho in München.
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Обновлено 15 августа в 21:19
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Шоу-бизнес
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
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Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»
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При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
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