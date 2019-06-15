Футбол

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru 16:06

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант покупки Коутиньо

Евро-футбол.ру17:37

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку

Газета.Ru16:06

Коутиньо: «В „Барселоне“ я пока не показываю ту игру, на которую надеялся»

Soccer.ru05:03

Филиппе Коутиньо: «Спасибо болельщикам „Барсы“ за поддержку. Прилагаю все усилия, чтобы стать лучше»

Sports.ru13:47

Коутиньо — болельщикам «Барселоны»: упорно работаю, чтобы стать лучше

Чемпионат14:41
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Общество

Сколько нужно спать, чтобы выглядеть привлекательно, выяснили ученые

Обновлено в 13:28
Происшествия

Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Авто

В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей

В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 03:55
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске

Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Сирийские военные отразили атаку террористов в Хаме

Обновлено в 08:23
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Происшествия

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

Обновлено в 18:34
Гаджеты

Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI

Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
Обновлено в 16:29
Футбол

Вратарь сборной Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:54
Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Общество

Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Обновлено в 17:57
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»

Обновлено в 10:34
Технологии

Робот ответил на издевательства людей

Обновлено в 06:23
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Экономика

Названа страна с самой низкой зарплатой в СНГ

По итогам апреля 2019 года самая низкая заработная среднемесячная заработная плата среди стран СНГ зафиксирована в Таджикистане — $145.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Кино

Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»

Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
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Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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