Футбол

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru 16:06

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
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Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку

Газета.Ru16:06

Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»

Евро-футбол.ру11:59

Филиппе Коутиньо: «Спасибо болельщикам „Барсы“ за поддержку. Прилагаю все усилия, чтобы стать лучше»

Sports.ru13:47

Коутиньо — болельщикам «Барселоны»: упорно работаю, чтобы стать лучше

Чемпионат14:41

Коутиньо: «В „Барселоне“ я пока не показываю ту игру, на которую надеялся»

Soccer.ru05:03
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