Футбол

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru вчера в 16:06

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
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Экс-игрок «Ливерпуля»: в клубе не скучают по Коутиньо

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Филиппе Коутинью: «Мне нечего сказать болельщикам „Барселоны“»

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Коутиньо: «В „Барселоне“ я пока не показываю ту игру, на которую надеялся»

Soccer.ruвчера в 05:03
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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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