Футбол
Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru 16:06
Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
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В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты
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Специалисты из МГТУ имени Баумана создали простую систему линз и зеркал, позволившую им резко повысить мощность "кристаллических" инфракрасных лазеров и достичь рекордно высокого КПД работы, сообщает РИА Новости.
Обновлено 13 июня в 17:13
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Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
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Посол России в США рассказал, как улучшить отношения двух стран
Для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
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США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Политика
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В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
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Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
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Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
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Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
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В Гатчине проходят «Джазовые выходные»
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Названы способы обезопасить автомобиль от угона
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