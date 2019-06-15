Футбол

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru 16:06

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
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Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»

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Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку

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