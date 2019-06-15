Футбол
Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru вчера в 16:06
Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:55, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Обновлено вчера в 14:57
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено 14 июня в 05:24
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание
Обновлено 14 июня в 07:24
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Баскетбол
Мэр Оттавы призвал игроков «Торонто» не посещать Белый дом
Мэр столицы Канады Джим Уотсон предложил игрокам баскетбольной команды «Торонто Рэпторз» посетить парламент Канады и встретится с канадским премьер-министром, вместо традиционных посещения Белого дома и встречи с президентом США.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Общество
Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей
Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции
Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма
Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Медики отмечают многосоставные сборы и различные чаи для похудения — к ним необходимо относиться с особой осторожностью, а лучше вовсе обходить стороной.
Обновлено вчера в 22:31