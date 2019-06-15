Футбол

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержкуГазета.Ru вчера в 16:06

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт". 15 июня прошла первая встреча Кубка Америки этого сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Филиппе Коутинью: «Мне нечего сказать болельщикам „Барселоны“»

Sportbox.RUвчера в 20:55

Филиппе Коутинью: «Мне нечего сказать болельщикам „Барселоны“»

Матч ТВвчера в 20:55

Коутиньо: «В „Барселоне“ я пока не показываю ту игру, на которую надеялся»

Soccer.ruвчера в 05:03

Коутиньо — болельщикам «Барселоны»: упорно работаю, чтобы стать лучше

Чемпионатвчера в 14:41

Филиппе Коутиньо: «Спасибо болельщикам „Барсы“ за поддержку. Прилагаю все усилия, чтобы стать лучше»

Sports.ruвчера в 13:47

Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»

Евро-футбол.рувчера в 11:59

Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку

Газета.Ruвчера в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:55, Вашингтон
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Обновлено вчера в 14:57
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса

На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено 14 июня в 05:24
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание

Обновлено 14 июня в 07:24
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Баскетбол

Мэр Оттавы призвал игроков «Торонто» не посещать Белый дом

Мэр столицы Канады Джим Уотсон предложил игрокам баскетбольной команды «Торонто Рэпторз» посетить парламент Канады и встретится с канадским премьер-министром, вместо традиционных посещения Белого дома и встречи с президентом США.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Общество

Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей

Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено вчера в 03:43
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Загитова выступила под любимую песню Медведевой

В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Кино

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал

Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье

Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье

Медики отмечают многосоставные сборы и различные чаи для похудения — к ним необходимо относиться с особой осторожностью, а лучше вовсе обходить стороной.
Обновлено вчера в 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное