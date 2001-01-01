Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports. Согласно сведениям источника, «шпоры» были готовы взять 27-летнего хавбека в аренду. Однако бразилец отклонил данное предложение «Тоттенхэма».

Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм» на правах аренды

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