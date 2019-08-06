Футбол
Коутинью отказался переходить в «Тоттенхэм»Спорт-Экспресс 10:25
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью отказался переходить в "Тоттенхэм", информирует Sky Sports. По информации СМИ, "шпоры" хотели арендовать у каталонцев 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать в аренду Коутинью.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
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Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.
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Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
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София Ротару празднует свой 72-й день рождения
Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.
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Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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Народный артист РСФСР находится в одной из московских больниц.
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В Европе тестируют новый Genesis GV80
Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.
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Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
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В Москве ожидается погодный коллапс
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Политика
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Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
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Футбол
Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
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Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
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Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
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Президент Geely рассказал о планах компании в нашей стране
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Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс».
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Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды
Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.
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Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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