Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью отказался переходить в "Тоттенхэм", информирует Sky Sports. По информации СМИ, "шпоры" хотели арендовать у каталонцев 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать в аренду Коутинью.

Все про Спорт ру

Политика Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика Россия вошла в список стран с устойчивым развитием Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Армия и оружие Путин назвал условия ответа РФ на размещение ракет США Путин отметил, что, если поступит достоверная информация о производстве Штатами таких ракет, Россия начнет разрабатывать аналогичное оружие.

Политика В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.

Шоу-бизнес София Ротару празднует свой 72-й день рождения Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Культура Артист Валентин Гафт перенес инсульт Народный артист РСФСР находится в одной из московских больниц.

Авто В Европе тестируют новый Genesis GV80 Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.

Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Космос Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.

Футбол Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.

Футбол Давид Луис хочет перейти в «Арсенал» Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Политика Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Кино Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.