Футбол

Коутинью отказался переходить в «Тоттенхэм»Спорт-Экспресс 10:25

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью отказался переходить в "Тоттенхэм", информирует Sky Sports. По информации СМИ, "шпоры" хотели арендовать у каталонцев 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать в аренду Коутинью.
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