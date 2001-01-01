Футбол

Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм»RT на русском 10:43

Полузащитник испанской «Барселоны» Фелиппе Коутиньо отказался переходить в английский «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. По сообщению британских СМИ, финалист Лиги чемпионов нынешнего года предложил приобрести бразильца на правах аренды, однако футболиста это не устроило.
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Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм» на правах аренды

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Sky Sports: Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм»

Бомбардир.ру10:37

СМИ: Коутинью отклонил предложение «Тоттенхэма» об аренде

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Коутиньо отказался от аренды в «Тоттенхэм»

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СМИ: Коутинью отклонил предложение «Тоттенхэма» об аренде

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Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм» на правах аренды

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Коутиньо ведет переговоры с «Тоттенхэмом». Ранее он отказал «Арсеналу»

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
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