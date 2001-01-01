Футбол
Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм»RT на русском 10:43
Полузащитник испанской «Барселоны» Фелиппе Коутиньо отказался переходить в английский «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. По сообщению британских СМИ, финалист Лиги чемпионов нынешнего года предложил приобрести бразильца на правах аренды, однако футболиста это не устроило.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Футбол
«Фейеноорд» арендовал у «Ромы» Карсдорпа
"Фейеноорд" подтвердил аренду правого защитника "Ромы" Рика Карсдорпа. Футболист проведет в Нидерландах один сезон.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Теннис
Румынка Халеп вышла в третий круг турнира в Торонто
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий раунд турнира в Торонто, Канада.
Обновлено в 17:15
Общество
На Приморье обрушится тропический шторм «Франциско»
Обновлено 05 августа в 00:33
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено в 17:16
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
ЦИК сомневается, что петербуржцам нужны «дачные» участки под Псковом
Центральная избирательная комиссия сомневается в том, что заявления петербуржцев о намерении голосовать на «дачах» — настоящие.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Представитель ЛНА заявил о турецкой разведке в Триполи
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед аль-Маджуб заявил во вторник, что турецкая разведка действует в столице Ливии, чтобы поддержать Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Обновлено в 09:03
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Приморец разработал конституцию для детей в стихах
Житель Приморского края разработал специальную версию основного закона РФ для детей в стихах и картинках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:06
Общество
Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:41
Авто
Land Rover подготовил заводской тюнинг для Defender
Компания Land Rover представила комплект заводского тюнинга для внедорожника Defender.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
Обновлено в 09:51
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги Европы
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле.
Обновлено в 17:58
Технологии
«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой
На сайте «Перекрёстка» появился раздел с видеорецептами блюд, ингредиенты к которым можно тут же легко заказать.
Обновлено в 13:51
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
Обновлено в 11:44
Футбол
Сане может потребоваться операция
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.
Обновлено в 15:20
Футбол
Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт»
Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.
Обновлено в 14:41
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:58