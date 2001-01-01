Полузащитник испанской «Барселоны» Фелиппе Коутиньо отказался переходить в английский «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. По сообщению британских СМИ, финалист Лиги чемпионов нынешнего года предложил приобрести бразильца на правах аренды, однако футболиста это не устроило.

Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм»

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